Un espontáneo boicotea la actuación de Reino Unido en Eurovisión al quitarle el micrófono a la cantante SuRie

Un espontáneo saltó al escenario durante la actuación de Reino Unido en Eurovisión y le robó el micrófono a la cantante, SuRie, mientras defendía su tema "Storm" en el estadio Altice Arena de Lisboa.

En medio de la actuación, un hombre subió al escenario y le quitó el micrófono a la artista, que siguió dando palmas hasta que los efectivos de seguridad se llevaron al espontáneo y le dieron un nuevo micrófono para que pudiese seguir cantando.

Tras el percance, Reino Unido, que estaba entre los últimos en las listas de las casas de apuestas, escaló hasta el undécimo puesto en la lista de favoritos, que encabezan Chipre e Israel.

La cantante supo mantenerse perfectamente sobre el escenario y tras el suceso remontó su interpretación haciendo una magistral actuación. Aunque la organización del festival permitió a Reino Unido volver a actuar al final de la gala, el país declinó la oferta debido a que estaba contesto con su resultado final.

Tras lo sucedido la británica comentó en Twitter de manera diplomática y con cierto sentido del humor: "Bueno, siempre he dicho que cualquier cosa puede pasar en Eurovisión ... 🤷♀"️.

El hombre que boicoteo a Reino Unido sobre el escenario es un activista que se hace llamar Dr ACactivism y el mismo se autodenomina como filósofo, activista y DJ/MC con base en Londres.

Este espontáneo consiguió hablar ante toda Europa por unos segundos y este es el mensaje que mandó: "murdering nazis of the UK media, we demand freedom, war is not peace", que en castellano sería "asesinar nazis de los medios del Reino Unido, exigimos libertad, la guerra no es paz".