Amaia y Alfred actuarán en la segunda posición de Eurovisión 2018

Amaia y Alfred ya conocen el puesto en el que actuará en la Gran Final de Eurovisión 2018, después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y la cadena pública portuguesa, RTP, hayan desvelado el orden en el que los participantes del certamen musical europeo se subirán sobre el Altice Arena de Lisboa.

"Tu canción" sonará tras Ucrania, país encargado de abrir la gala de Eurovisión. Sí, Amaia y Alfred actuarán los segundos, una posición "maldita", ya que ningún artista que ha actuado en segundo lugar en el festival ha logrado ganar el concurso.

Melovin con "Under the Ladder", representante de Ucrania, romperá el hielo al actuar primero en la 63ª edición de Eurovisión. Ermal Meta & Fabrizio Moro con su canción "Non Mi Avete Fatto Niente", con la que representan a Italia, cerrarán la gala de este sábado.

Chipre, una de las grandes favoritas con su tema "Fuego", será la penúltima en actuar; Israel actuará en el puesto 22. Portugal, el país anfitrión, será el octavo en cantar en el escenario del Altice Arena.

Este es el orden de actuación de los 26 participantes:

01. Ucrania

02. España

03. Eslovenia

04. Lituania

05. Austria

06. Estonia

07. Noruega

08. Portugal

09. Reino Unido

10. Serbia

11. Alemania

12. Albania

13. Francia

14. República Checa

15. Dinamarca

16. Australia

17. Finlandia

18. Bulgaria

19. Moldavia

20. Suecia

21. Hungría

22. Israel

23. Países Bajos

24. Irlanda

25. Chipre

26. Italia