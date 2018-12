Un estudio revela cómo sobrevivir en 'Juego de Tronos' y las claves para predecir las muertes de la temporada final

Una de las cosas que más caracteriza a 'Juego de Tronos' es la facilidad que tiene George R.R. Martin para desprenderse de sus personajes. Según declaraciones del autor, esta afición se la debe a Tolkien, que mató a Gandalf en sus novelas y le hicieron jurar que si algún día escribía un libro, haría lo mismo.

Ahora, un estudio epidemiológico del Instituto de Innovación para la Salud de la Universidad de Macquarie, en Australia, ha analizado el riesgo de muerte de los personajes de 'Juego de tronos', a partir del visionado de los 67 episodios que acumula la serie de HBO. El objetivo de la investigación era identificar las claves de supervivencia en la serie, para poder predecir de alguna manera las muertes en la temporada final.

Según ha revelado la investigación, cada nuevo integrante tiene solo un 14% de posibilidades de supervivencia, en su primera hora en pantalla. No obstante, el riesgo es menor cuando hay en juego un apellido importante. Aunque no siempre sirve, si no que se lo digan a Ned Stark, que abandonó la serie en el primer capítulo de la primera temporada.

"El riesgo a morir es alto entre los personajes de Juego de tronos. Al final de la séptima temporada, más de la mitad ya han fallecido, y las muertes violentas son las más comunes", afirma el doctor Reidar Lystad, autor del estudio. De 330 personajes importantes, en siete temporadas han muerto un total de 186, y todavía queda la octava, que, según adelantó Entertainment Weekly, será las más sanguinaria de todas.

La decapitación y las lesiones en cabeza o cuello lideran la lista de causas de muerte, con un 73,7%. A la cola, muy por debajo, se encuentran las quemaduras (11,8%) e intoxicaciones (4,8%). En toda la serie sólo ha habido dos fallecimientos por causas naturales.

La conclusión principal a la que ha llegado la investigación es que para sobrevivir hay que cambiar de alianza. El mejor ejemplo es el de Tyrion Lannister, el pequeño de los Lannister ha estado al borde de la muerte en más de una ocasión, pero convertirse en el consejero de Daenerys Targaryen podría haberle salvado la vida. Aunque son las mujeres nobles que cambian de bando, las que más posibilidades tienen de sobrevivir, por ejemplo, Sansa Stark.

Para ver si el estudio sirve en el futuro, tendremos que esperar al estreno de la temporada final de 'Juego de Tronos' en abril de 2019.