El estreno de 'This is us' predijo los embarazos de las hermanas Kardashian

'This is us', uno de los éxitos de la temporada pasada, ha estrenado su segunda entrega esta semana. La serie de NBC volvió con una broma sobre el programa que protagonizan las Kardashian.

En la escena, Sophie (interpretada por Alexandra Breckenridge) le dice a Jack (Justin Hartley) que no puede volar a Los Ángeles por su cumpleaños, sintiéndose aún más desgraciada por no cruzarse con ninguna Kardashian por la ciudad. "Son como los Gremlins. Te prometo que la próxima semana habrá un millón más de ellas por la ciudad".

Una escena que no pasó desapercibida para los más de 12,6 millones de espectadores que vieron el estreno de la segunda temporada de 'This is Us', ya que coincidió con el día en que se confirmó que Kylie Jenner y Khloé Kardashian estaban embarazadas.