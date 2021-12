La estrella de 'Friends' que gastó sus últimos 230 dólares en ir al casting de la serie

'Friends' nos ha dado muchas alegrías este 2020 con el reencuentro de sus protagonistas en el especial de HBO Max que tanto dio de qué hablar. Pero el reparto de 'Friends' incluye a muchos otros actores que no estuvieron en dicho reencuentro y que los fans no olvidan.

Ese puede ser el caso de Eddie Cahill, que interpretó a Tag Jones, el novio de Rachel. Su rol se añadió a 'Friends' ya en la séptima temporada, y detrás de su fichaje hay una gran historia.

Jennifer Aniston y Eddie Cahill en 'Friends' | NBC

Para Eddie Cahill este fue su primer papel en la televisión, así que tiene una relevancia especial en su carrera, que después no dejaría de evolucionar. Pero llegar a trabajar en 'Friends' no fue algo sencillo.

Así lo ha confesado Eddie en Now To Love, donde habló sobre su experiencia en la serie. "Fue comienzo de toda mi experiencia profesional como actor, así que había presión, presión en general. Recuerdo que me hicieron consciente de que después de conseguir ese trabajo, había aterrizado en algún lugar. Fui un poco ingenuo, no creo que realmente supiera lo que significaba", ha explicado.

Cahill fue muy valiente, pues cuando se enteró de la posibilidad de hacer un casting para 'Friends' no dudó en gastar los últimos 230 dólares que le quedaban en la cuenta bancaria en un billete de avión para presentarse allí.

"El proceso de audición fue difícil", continúa relatando. Junto a él había otro conocido candidato, Tom Welling, el Superman de 'Smalville': "La audición final fue un martes y solo para mí y Tom Welling. Quienquiera que consiguiera el papel iba a ir directamente a los ensayos. Recuerdo entrar en una habitación con Marta Kaufman, David Crane, Kevin Bright y Jennifer Aniston y pudieron ver que estaba aterrorizado".

Pero fue Eddie el que se hizo con el papel de Tag y el resto es historia.

