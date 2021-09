"Ya estoy llorando": Mandy Moore, Milo Ventimiglia y el creador de 'This is us' comparten fotos del rodaje de la última temporada

'This is us' es una de las series de network que más cariño de los fans se ha ganado en los últimos años, y ahora que se prepara para su recta final las emociones están a flor de piel, tanto para ellos, como para su creador y protagonistas.

La noticia de que la temporada 6 sería la última fue un jarro de agua fría para el fandom, aunque lo cierto es que su creador siempre había manifestado su intención de terminar ahí la historia que tanto se ha extendido a lo largo de varias líneas temporales y generaciones.

Ahora, el showrunner Dan Fogelman ha manifestado su tristeza en Twitter tras el primer día de rodaje de la última temporada de 'This is us'. En su tuit dice "Último primer día. Emociones emociones", junto a una foto de los padres Jack y Rebecca a través de una pantalla.

Fogelman no ha sido el único en compartir sus sentimientos en las redes sociales… Mandy Moore subía un selfie de 'Mamá y Papá' después del primer día de rodaje. El pie de foto dice "Mamá y Papá. Día 1 temporada 6, conseguido. Allá vamos…". También dejó claras sus emociones en uno de sus Stories al decir "Ya estoy llorando…".

A la vez, el actor que protagoniza la serie junto a Moore, Milo Ventimiglia, también compartió un vídeo junto a su compañera. A ella se le escucha decir "Eso es todo en el primer día de la sexta temporada, ¿te lo puedes creer?", a lo que él responde: "Qué locura".

Además, Milo acompaña este vídeo con una frase conmovedora: "Lo que empezamos… hoy empezamos a terminar".

Milo Ventimiglia en sus Stories | Instagram @miloanthonyventimiglia

Lo que sabemos sobre la temporada final

A raíz de la pandemia, el equipo de 'This is us' tuvo que acortar la quinta temporada en dos episodios. Sin embargo, esta misma trajo muchos giros inesperados como la cancelación de la boda entre Kevin y Madison, y el divorcio entre Kate y Toby. Entonces, ¿que más traerá esta sexta y última temporada?

Los nuevos episodios saldrán a principios del 2022, y serán 18 capítulos llenos de sorpresas y emociones. Después de los momentos de suspense que aparecieron en la quinta temporada en cuanto a las relaciones de varios de los protagonistas, se espera que estas puedan evolucionar y acabar de una manera agradable y exitosa tras 5 años desde el comienzo de 'This is us'.