Este es el personaje que regresará a 'The Big Bang Theory' con sorpresa incluida

'The Big Bang Theory' ya va por su duodécima y última temporada, y hará un parón por las vacaciones de Navidad. Pero la espera merecerá la pena, y es que la sitcom empezará el año 2019 con una sorpresa para sus fans: el regreso de un personaje. Y este no viene solo, sino acompañado de alguien que se unirá al reparto de la serie. La aparición de estos personajes es de lo más inesperada y provocará ciertas situaciones muy disparatadas. Si no vas al día con la serie, ten cuidado, porque el vídeo contiene SPOILERS. Si, por el contrario, estás esperando su regreso tras la Navidad, ¡dale play para descubrir con qué nos sorprenderá!