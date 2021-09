¿Están juntos? Jennifer Aniston responde a los rumores que la relacionan con David Schwimmer

Después de casi veinte años desde que terminase 'Friends' el pasado mes de mayo pudimos disfrutar de un episodio especial en el que los miembros del grupo de amigos se volvía a juntar para revivir grandes momentos de la serie.

Este viaje en el tiempo nos dejó muchos momentos como descubrir la ansiedad de Matthew Perry antes de algunos capítulos. Pero sin lugar a dudas una de las grandes revelaciones fue cuando Jennifer Aniston y David Schwimmer confesaron haber estado enamorados durante el rodaje de la serie. Aunque nunca llegaron a salir y David explicaba la situación: "Fue como dos barcos que pasan al lado, porque siempre uno de nosotros estaba en una relación y nunca cruzamos esa barrera. Lo respetábamos".

Tras estas palabras los rumores sobre una posible relación en la actualidad no han parado y fueron en aumento tras haberles visto juntos en algunas citas. Pero Jennifer ha querido ser muy contundente al respecto: "Es bastante divertido. Estaba diciendo, 'no he oído ni una palabra sobre esto', cuenta en Marie Claire.

Y termina contando: "Honestamente, me llegaron muchos mensajes sobre el asunto que me decían, 'Pensaba que estabais en un descanso, LOL'. Y yo no paraba de decir, '¿De qué estás hablando?' Y después me metí en internet para ver que estaba pasando y me quedé en plan, 'Este es el rumor más divertido que he visto nunca y que más rápido se ha desmentido'".

Jennifer Aniston confiesa lo duro que fue estar en la reunión de 'Friends'

Es cierto que para muchos fans de 'Friends' fue un momento mágico poder disfrutar de nuevo de todo el grupo de amigos reunido en aquel capítulo especial de la mítica serie. Pero parece que Jennifer Aniston vivió momentos duros durante el rodaje del episodio: "Creo que nos ha costado mucho más de lo que esperábamos. Porque en tu mente, piensas: 'Oh, será muy divertido viajar en el tiempo'", explica en Literally! With Rob Lowe.

Y sigue: "Resulta que, oh, ouch – es un poco difícil viajar en el tiempo. Porque estás volviendo a otra época, y cuando digo que el decorado de los platós fue colocado de nuevo exactamente como antes, es que era exactamente igual todo. Hasta las pequeñas chucherías de las estanterías y las pequeñas cosas que habían estado en un espacio de almacenamiento durante todo este tiempo. De repente, ahí estaba. Y, ya sabes, 16 años, han pasado muchas cosas para cada uno de nosotros".

