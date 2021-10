"Esta es mi serie hijo de p*ta": La pelea de Ellen Pompeo con Denzel Washington cuando llegó a 'Anatomía de Grey'

En el largo recorrido de 'Anatomía de Grey' el cast y el equipo tienen historias de todo tipo para contar. Si esos decorados hablasen...

Ahora, de cierta forma lo han hecho con el libro 'How To Save a Live: The Inside Story of Grey's Anatomy', que ha abierto la caja de pandora revelando muchos detalles y polémicas detrás de las cámaras.

Y ahora que el pasado de la serie está en plena actualidad, ha sido la propia Ellen Pompeo la que se ha sincerado sobre un 'encontronazo' en su nuevo podcast, Tell Me.

Y en uno de los primeros episodios, donde ha tenido de invitado al mismísimo Patrick Dempsey, su antiguo co-star, se han sincerado sobre la pelea que tuvo en el rodaje con nada menos que Denzel Washington.

El oscarizado actor fue un director invitado para un capítulo de la ficción, ya que es un gran amigo de Debbie Allen y además su mujer era muy fan de la serie.

Pero las cosas no encajaron tan bien con Ellen, y así lo cuenta la actriz.

"Él vino como tres semanas antes para poder ponerse un poco al día, porque Denzel no ve mucha televisión, probablemente no había visto la serie nunca. Hizo el trabajo porque su mujer es una gran fan... Creo que lo vio como un buen entrenamiento poder venir y dirigir algo rápido", recuerda.

"Pero las superestrellas son superestrellas por una razón. Hay como una energía y una vibración que emanan que les hace super carismáticos. Patrick [Dempsey] la tiene, Obama la tiene, todo el que he conocido que es en plan, super carismático, la tiene. Y Denzel tiene de sobra, por supuesto... Pero, Denzel es una estrella de cine, ¿vale? No sabe una mierda de dirigir televisión", reconoce.

El capítulo en cuestión es uno bastante memorable, cuando en la temporada 12 Meredith recibe una brutal paliza de un paciente que está en un estado de enajenación mental transitoria y se vuelve muy violento.

"Al final del episodio, tenía que ir a confrontar a este hombre que me pegó. Y Meredith estaba bastante reticente. Mi mandíbula estaba rota, y no quería ir a escuchar la disculpa de este personaje...", confiesa.

Pero Ellen tomó cartas en el asunto: "Yo no quería hablar con el actor ni verlo antes de la escena, así que no tuve mucha interacción con él hasta que estábamos grabando. Y entonces, cuando se disculpó, lo estaba haciendo como muy suave. Tuvo la decisión de hablar muy bajo. Y me enfadé de tener que sentarme allí y escucharle. Y no me miraba a los ojos... así que le grité, '¡Mírame! Cuando te estás disculpando, me miras!', y eso no estaba en el guion", reconoce, algo que no sentó nada bien a Denzel.

"Denzel se me tiró como loco. Estaba en plan, '¡yo soy el director! ¡Tú no le dices qué hacer!'. Pero yo estaba como, escucha, hijo de p*ta, ¡esta es mi serie! ¡Este es mi set! A quién le vas a decir... ¡Tú no sabes ni dónde está el baño!", recuerda Ellen.

No obstante la actriz asegura que tiene "el mayor respeto" por él como actor, pero reconoce que se les fue un poco de las manos y acabaron sin hablarse.

