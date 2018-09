Sarah Hyland de 'Modern Family' revela haber sufrido abusos sexuales cuando era una adolescente

Bajo el hashtag #whyididntreport (por qué no lo confesé), Sarah Hyland ha confesado en las redes sociales el abuso sexual que sufrió cuando tan solo era una adolescente. La actriz ha decidido mostrar al mundo su dolor para apoyar a Christine Blasey Ford, una profesora de psicología estadounidense que recientemente ha confesado haber sido agredida sexualmente durante un partido en secundaria, por el aspirante a la Corte Suprema Brett Kavanaugh.

Con este tweet la actriz que da vida a Haley en 'Modern Family' tuvo el valor de revelar cómo fue uno de los momentos más duros de su vida: "Él era un amigo. Era la víspera de Año Nuevo, en mi último año de la escuela secundaria. Todos estaban borrachos. Él entró en el baño en el que yo estaba, tenía la esperanza de que fuera un sueño, pero ver mis medias desgarradas a la mañana siguiente demostraban lo contrario. Pensé que nadie me creería. No quería que me llamaran dramática. Después de todo, no dije que no. El shock que puede hacer eso a una persona. #believewomen #metoo #ibelieveher", escribía la intérprete.

En una segunda publicación, Hyland expresó su apoyo a Ford, que acusó a Kavanaugh de agredirla sexualmente en 1982. Además de esta profesora, Deborah Ramirez y Julie Swetnick han acusado al candidato de conducta sexual inapropiada. Kavanaugh por su parte, ha negado todas las acusaciones.

A estos testimonios, se ha sumado el de Busy Philipps, la actriz de 'Dawson Crece' afirmó haber sido violada a los 14 años: "hoy es el día en que no guardamos silencio. Todos nosotros. Tengo miedo de publicar esto. No me puedo imaginar lo que la Dra. Ford está sintiendo en este momento", posteaba la intérprete en Instagram.

Desde que salieran a la luz el movimiento MeToo, cada vez son más las mujeres que se atreven a contar estos trágicos sucesos.