El esperado reencuentro de Maisie Williams con sus hermanos Stark tras 'Juego de Tronos'

Los seguidores de 'Juego de Tronos' tienen muchas ganas de saber qué pasará en con el gran Trono de Hierro y cómo vivirán los habitantes de Poniente la llegada de los Caminantes Blancos. Sin embargo, tendrán que esperar hasta el estreno de la octava y última temporada de la serie de HBO, que será en la primavera de 2019.

Pero para amenizar la espera, los fans de la familia Stark pueden deleitarse con las imágenes de este gran reencuentro de Maisie Williams, Kit Harington y Richard Madden en un teatro de Londres.

Los actores que dan vida a Jon Snow y Robb Stark tuvieron el gran detalle de acudir al teatro Hampstead para apoyar a su hermana en la ficción, Arya, que forma parte del elenco de la obra 'I and You' y que estrenaba esa noche. ¡Pero no fueron los únicos! John Bradley, Sam Tarly en la ficción, también acudió a la representación, pero por desgracia parece que no quiso posar para la foto. ¡No te pierdas las imágenes!