"La espera se acaba"' para el estreno de la tercera temporada de 'Juego de Tronos'

'The wait is over', éste es el nombre de las últimas imágenes que podemos ver de la serie antes de su estreno en el canal de cable estadounidense HBO el próximo 31 de marzo.



Hace unos días pudimos disfrutar de un nuevo tráiler de 'Juego de Tronos'en el que Robb Stark declaraba "Tomar su hogar, su oro, su poder", en ese nuevo tráiler vimos unidas imágenes de los dos clips que hace pocos días emitió la cadena por separado dentro del constante bombardeo promocional con el que prepara el estreno de la tercera temporada.



En la tercera temporada de 'Juego de Tronos' uno de los personajes tendrá una cara muy conocida para los seguidores de la saga: George RR Martin hará un cameo en la tercera temporada que se estrena el próximo 31 de marzo (el 9 de abril llegará a Canal+).

Otras nuevas caras que los espectadores verán en esta nueva temporada serán Clive Russell ('Sherlock Holmes') y Ciarán Hinds ('Munich'), que encarnarán a Brynden Tully y Mance Ryder, respectivamente.



Una esas caras no será tan nueva para los lectores de 'Juego de Tronos'. Según anuncia el portal Deadline, el autor de la saga literaria George RR Martin tendrá un cameo en la tercera temporada. "Le veréis", dijo David Benioff, productor ejecutivo de la serie de HBO.

Benioff no aclaró qué papel interpretará Martin en el primer capítulo de la tercera temporada. Recientemente, HBO anunció un acuerdo por dos años con el creador de 'Juego de Tronos' en los que además de seguir involucrado en la serie, también participará en otros proyectos.