La espeluznante tarta con guiño a 'You' con la que la mujer de Penn Badgley le ha sorprendido en su cumpleaños

Penn Badgley está de celebración y es que el actor de 'You' ya cumple 35 primaveras, y su mujer Domino Kirke no ha podido escoger una tarta mejor para una ocasión tan especial.

El actor de 'You' cumplía años el 1 de noviembre y la madre de su hijo no ha dudado en cuál debía ser la temática de la tarta de la que Penn iba a soplar las velas. A través de sus historias de Instagram, Domino ha mostrado a sus seguidores el espectacular (y un poco creepy) pastel con temática de 'You' que le ha regalado a su marido.

En los vídeos que ha colgado en sus historias Domino muestra cómo es la tarta que le han hecho por el 35 cumpleaños de su marido. El diseño, que tenía forma de número 35, también cuenta con algunas fotos de Penn caracterizado como su personaje de la serie.

Además, Domino acompañaba al primer vídeo escribiendo: "Me encanta comerme la cara de mi marido", tirando de humor ante el regalazo que le ha hecho.

Tarta de cumpleaños de Penn Badgley | Instagram @domino_kirke_badgley

Tarta de cumpleaños Penn Badgley ('You') | Instagram @domino_kirke_badgley

Cómo la paternidad ha ayudado a Penn Badgley en la temporada 3 de 'You'

Con la llegada de la temporada 3 de 'You' se avecinaban muchos cambios en el personaje que interpreta Penn Badgley tras haber sido padre. Pero, por suerte, el propio Badgley había sido padre recientemente con su mujer Domino Kirke y el actor ha desvelado cómo esto le ha ayudado para preparar mejor a su personaje.

"Lo gracioso es que sentía mucha curiosidad sobre cómo mi paternidad iba a influir en mi experiencia con Joe y la actuación que tengo con él. A veces no me ayudaba en nada porque yo estoy teniendo una experiencia alegre y ligera, mientras que Joe está petrificado", cuenta en Acces Hollywood.

Y termina diciendo: "Está completamente asustado, y por supuesto, puedo identificarme con el miedo, pero está tan mórbido en su obsesión, una especie de autoconservación. Un instinto primario al que a veces me resulta difícil llegar, ¿Sabes a lo que me refiero? A veces la escena dependía de ello".

