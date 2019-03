Espectacular presentación de 'Legends of Tomorrow'

El universo televisivo de DC se prepara para pasar al siguiente nivel con 'Legends of Tomorrow', el spin off de 'Arrow' y 'The Flash'. La nueva ficción de The CW se estrenará el 21 de enero.



La primera promo de la serie presenta de una manera espectacular, como si de un tráiler de cine se tratara, todos los personajes que protagonizarán esta nueva serie que hará las delicias de los seguidores de 'Arrow' o 'The Flash'.



En las imágenes explican, por ejemplo, cómo el Captain Cold y Heat Wave, dos villanos que han aparecido en 'The Flash', podrán ejercer de héroes en esta nueva serie de acción. Y es que los personajes interpretados por Wentworth Miller y Dominic Purcell (protagonistas de 'Prison Break'), puede que tengan motivaciones egoístas muy a menudo pero también operan bajo un código de conducta y tampoco les conviene que el planeta se someta al control de un dictador llamado Vandal Savage, un mítico personaje que se introdujo en el universo de cómics a través de Linterna Verde en 1944.