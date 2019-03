"En el espacio nadie puede escuchar tu grito", así empieza la sexta temporada de 'The Big Bang Theory"

Sí, los creadores de 'The Big Bang Theory' saben que sus seguidores están deseando que comience la sexta temporada y por eso, para que la espera no se haga demasiado larga, han sacado una promo en la que podemos ver que la serie sigue con su tónica de humor y los personajes continuarán divirtiéndonos con sus genialidades, que llegarán hasta el espacio, sí habéis leído bien, laa nueva promo de 'The Big Bang Theory" empieza en el espacio, donde "nadie puede escuchar tu grito, excepto tu madre".