La serie 'Stranger Things' ha cosechado un éxito increíble, ahora la tercera temporada ha terminado y el reparto ya se prepara para la cuarta. Todos los sucesos paranormales de Hawkins han tenido momentos escalofriantes y desagradables, no serán los últimos, porque este verano, la productora se las arreglará para traernos muchos momentos peores para la próxima entrega.

Alguna escena ha revuelto el estómago a más de uno, incluso a los actores del rodaje, en este caso a Millie Bobby Brown que vomitó tras el rodaje de una escena, pero la escena en cuestión no ha sido ninguna desagradable muerte o un monstruo típico de la serie, sino una escena del capítulo 'E Pluribus Unum' de la tercera temporada donde podemos ver a la actriz girar en el vacío como una peonza cuando se enfrenta mentamente a Billy.

La actriz ha compartido en su Instagram el momento del rodaje que la hizo vomitar, con un mensaje haciendo referencia a la canción de Dead Or Alive, You Spin Me Round: "U spin me rigth round baby right round ahhhh. (Vomité después de esto)".

