Después de que una serie de éxito termine, los fans siguen buscando curiosidades o detalles ocultos para poder dar nuevos sentidos a sus ficciones favoritas. Esta vez ha sido un seguidor de 'The Big Bang Theory' quien ha encontrado un impactante fallo que ha incendiado las redes.

Este tremendo error tiene que ver con Sheldon Cooper, el personaje más carismático de la serie interpretado por Jim Parsons, y sus problemas con la justicia.

Si quieres ver este tremendo fallo que se nos había escapado a todos, tienes todos los detalles en el vídeo de la noticia.

