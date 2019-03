'Érase una vez'... nuevos fichajes

La Bella Durmiente y Mulán darán mucho que hablar en la segunda temporada de 'Once Upon a Time', la serie de la cadena estadounidense ABC. La ficción prepara ya la segunda temporada y ha anunciado varias incorporaciones como regulares en la temporada (Bella interpretada por Emilie de Ravin) y nuevas caras.



Las actrices Sara Bolger y Jamie Chung interpretarán a estas dos princesas de cuento en la segunda temporada de 'Once Upon a Time' (Antena 3 emitirá próximamente la serie).



Bolger dará vida a la Bella Durmiente -también conocida como la Princesa Aurora-, según ha confirmado el portal The Hollywood Reporter. Tal y como sigue el tradicional cuento de hadas, la princesa Aurora se sumió en un profundo sueño cuando se pinchó el dedo con la rueda de Maléfica, a la que da vida la actriz de 'True Blood', Kristin Bauer.



Por su parte, Jamie Chung interpretará a la guerrera china Mulán. En la película, Mulán se hace pasar por hombre para luchar en secreto en el ejército y así evitar que vaya su padre, al que pretende salvar de una muerte segura. Disney adaptó la historia de 'Mulan' en un musical de animación en 1998.