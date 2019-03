'Érase una vez'... la historia de un 'spin-off'

'Once Upon a Time' actualizó los cuentos clásicos con éxito. La serie de ABC ha contado con casi todos los personajes de los cuentos de nuestra infancia. Cada capítulo se centra en alguna de las historias que nunca olvidaremos: Blancanieves, la Bella Durmiente, Mulan, Alicia en el país de la Maravillas, Caperucita Roja...



Con el éxito de su lado, la cadena estadounidense planea producir una nueva serie basada en uno de los personajes de la ficción 'Once Upon a Time'. Esta nueva serie contaría con el Sombrerero Loco como protagonista, según informa The Hollywood Reporter.



Por incompatibilidad de agendas, el actor Sebastian Stan no ha firmado de momento para una próxima temporada, dejando en el aire la posibilidad de que vuelva a encarnar al personaje en el 'spin-off'.



El proyecto se encontraría en fase de pre-producción, del cual se extraería primero un episodio piloto para dar luego luz verde a la nueva ficción. Adam Horowitz y Eddy Kitsis, los productores de 'Once upon a time', están supervisando personalmente las primeras pautas de este nuevo trabajo.