Érase una vez... una esperada temporada completa

Después de más de un mes de la mayoría de estrenos en la televisión estadounidense, parece que ya nos quedan pocas sorpresas en cuanto a renovaciones y cancelaciones. Pero la cadena ABC tenía un as en la manga con la ficción fantástica 'Once Upon a Time'. La serie protagonizada por Jennifer Morrison ('House') ya tiene confirmada la temporada completa con tan sólo 2 capítulos emitidos.



La ficción, que cuenta la historia de una joven, Emma Swan (Morrison) que se muda al pueblo de Storybrooke, un lugar donde se entremezcla la realidad y la fantasía de los cuentos clásicos, tiene como creadores con Adam Horowitz y Edward Kitsis, guionistas de 'Perdidos'. 'Once Upon a Time' debutó hace dos domingos ante 13 millones de espectadores y su segundo capítulo se quedó por encima de los 11 millones.



Otras series que han tenido suerte son 'Last Man Standing' y 'Happy Endings', de las que la ABC también confirma una temporada completa. No ocurre lo mismo con 'Pan Am' que sigue a la baja en audiencia (menos de 6 millones de espectadores). A pesar de haberse emitido ya 6 episodios, la cadena aún no ha confirmado toda la temporada.