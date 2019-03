El equipo de 'The Walking Dead' lanza un enigmático mensaje que provoca el pánico entre los fans

A falta de unos meses para que se estrene la novena temporada de 'The Walking Dead', la serie de AMC sigue siendo noticia. Desde hace tiempo sabemos que el equipo está atravesando una serie de problemas que han provocado una bajada brusca de audiencia, como ya se vio en el final de la octava temporada. Además, hace unos días supimos que Andrew Lincoln, el protagonista de la ficción, ha decidido que la novena temporada será la última en la que trabaje.

El equipo de 'The Walking Dead' ha lanzado un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter que ha alarmado a los fans: "No creas todo lo que escuches". Esto podría indicar la salida de Lincoln o el regreso de Shane (Jon Bernthal) a la ficción, que es otra de las especulaciones que se están generando en torno a la nueva temporada.

Tras este aviso a través de las redes sociales, las respuestas no se hicieron esperar. Miles de fans comenzaron a teorizar sobre la razón del mensaje y sobre qué podría ocurrir en la novena entrega. "Rick es atrapado por la horda de caminantes. Todo era parte de una alucinación provocada por el pánico", comentaba uno de los fans.

"Entonces los caminantes realmente no están muertos, son personas enfermas", especulaba otro seguidor.

Sin embargo, parece que todas las teorías son alrededor de la muerte de Rick, el personaje principal: "Si Rick muere, no veré más la serie... No tiene sentido, es el personaje principal. Es como si Meredith de Anatomía de Grey muriera", comentaba otro fan. "Espero que no muera Rick"; "The Walking Dead está oficialmente muerta si Rick Grimes se va".

La novena temporada de 'The Walking Dead' llega el próximo mes de octubre. No sabemos qué ocurrirá en ella, pero mientras esperamos... ¿a qué crees que se refieren con ese alarmante tweet?