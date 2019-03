'Episodes', 'Hot in Cleveland' y 'Shameless', renuevan por una temporada más

La suerte (y la audiencia) sonríe a Matt LeBlanc, Betty White y William H. Macy. Las series que protagonizan han renovado por una temporada más. 'Episodes', 'Hot in Cleveland' y 'Shameless' cuentan con el respaldo del público y de las cadenas que las emiten (TV Land y Showtime), que acaban de confirmar una nueva temporada.



'HOT IN CLEVELAND', 22 CAPÍTULOS MÁS

A pesar del descenso de audiencia, 'Hot in Cleveland' contará con 22 capítulos más. La cadena TV Land ha confirmado la producción de una nueva temporada de la serie, que se estrenó en 2010, con 5 millones de espectadores. En cambio, el ultimo capítulo en el aire, el sexto, consiguió 1.711.000 seguidores.



'EPISODES' O EL TRIUNFO DE JOEY

A Matt LeBlanc le sonríe la suerte con 'Episodes'. Tras el fracaso de 'Joey', el spin-off de 'Friends', LeBlanc ha apostado por 'Episodes' y ha ganado. Showtime renueva la serie que arrancó el pasado mes de enero por una temporada más.



LA SORPRESA DE 'SHAMELESS'

'Shameless' ha sido la sorpresa de la temporada para Showtime. La serie protagonizada por William H. Macy es adaptación norteamericana de la británica serie homónima. La primera temporada cuenta con 12 episodios, los mismos con los que contará en su segunda temporada el próximo año. Su estreno fue seguido por 1.300.000 espectadores.