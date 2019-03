Entra en la cocina de Walter White: 'Breaking Bad' se convierte en realidad virtual

Si tras cinco temporadas de 'Breaking Bad' y un 'spin off' como 'Better Call Saul', todavía tienes ganas de más, no te preocupes. Sony Playstation VR y el creador de la serie de AMC, Vince Gilligan, preparan el salto a la realidad virtual de la ficción protagonizada por Bryan Cranston.

Un movimiento que supondrá el mayor salto de la tecnología de realidad virtual de Sony, en palabras del propio Andrew House (Director General de Sony Interactive Entertainment), que confesó que han estado intentando trabajar con algunos de los grandes showorunner de la televisión durante un tiempo, como David Shore ('The Blacklist') o Ron Moore ('Battlestar Galactica').

Aún se desconoce si la trama de esta nueva serie seguirá las andanzas de Jesse Pinkman (Aaron Paul) o si recuperará la historia original ganadora de numerosos premios.