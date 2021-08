"Me encanta tener miedo": Primeras imágenes de Courteney Cox en 'Shining Vale'

'Shining Vale' es la nueva apuesta de Starz que será protagonizada por Courteney Cox, la actriz que dio vida a Mónica en la mítica sitcom 'Friends'. La trama gira en torno a una familia peculiar que decide cambiar de aires y se muda a un pequeño pueblo, concretamente en una casa donde se han cometido múltiples crímenes y asesinatos. El punto de inflexión de la serie es que nadie parece darse cuenta de que suceden cosas extrañas, salvo Pat (a quien interpreta Cox). La protagonista cree firmemente que está deprimida y poseída.

Courteney quería ser parte de 'Shining Vale' por numerosas razones, empezando por colaborar con los talentosos Sharon Horgan y Jeff Astrof, pero además reveló algo inesperado:

"Me encanta tener miedo y me encanta reír, me encanta este papel porque es una combinación única de estas dos cosas, un género que nunca había visto antes", agregó Cox durante el panel virtual que se realizó en los estudios Warner Bros donde están grabando actualmente.

"Se trata de cuestiones de la vida real; la familia, la infidelidad, las enfermedades mentales… fue tan rico, divertido y genial, que resultó muy emocionante para mí que me eligiesen", continuó.

Además, existe un dato muy curioso, y es que el lugar donde rodaron 'Friends' es el mismo en el que se está rodando 'Shinning Vale'. En su intervención el pasado jueves, Courteney Cox reconoció que durante el pasado fin de semana le había enseñado a sus compañeras Lisa Kudrow y Jennifer Aniston, el plató de su nuevo proyecto.

"Estaban tan asustadas que no podían ni mirarlo, pero porque Lisa nunca ha visto nada aterrador como la película de 'Scream', nada. Estaba petrificada con todo. Además, creo que es un proyecto divertido, diferente y único, en el que que querrán ver a su amiga haciendo algo diferente".

¡Échale un vistazo a las fotografías!

Courteney Cox en 'Shining Vale’ | Starz

Courteney Cox en 'Shining Vale' | Starz

Courteney Cox en 'Shining Vale' | Starz

¿Quién más formará parte de la serie?

Otros miembros del elenco serán la ganadora del Óscar Mira Sorvino; quien interpretará el papel de Rosemary y a la que un demonio intentará poseer, la actriz de 'Alias' Merrin Dungey como Kam, así como Gus Birney y Dylan Gage, que serán los hijos adolescentes de Courtney en la ficción.

Seguro que te interesa:

Courteney Cox, Ed Sheeran y ¡Elton John! dedican a Lisa Kudrow una actuación con guiño a 'Friends'