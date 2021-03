En 'Los Bridgerton' veremos similitudes con la vida de los duques de Sussex

El fenómeno Bridgerton no para de crecer. Aunque la serie se estrenó hace ya unos cuantos meses, cada vez son más los espectadores rezagados que acaban viendo este exitoso drama de época y al igual que los que ya lo habían hecho antes, no pueden esperar a que llegue la segunda temporada.

Sabemos que la segunda entrega de la serie estará cargada de sorpresas… A lo largo de las últimas semanas, los actores del elenco nos han ido revelando algunos secretos acerca de las nuevas tramas que encabezarán los protagonistas en la continuación de ‘Los Bridgerton’. Por ejemplo, sabemos que el personaje de Eloise, encarnado por la actriz Claudia Jessie, se enfadará enormemente con su mejor amiga, Lady Whistledown… También sabemos que la segunda temporada se centrará en el personaje de Anthony Bridgerton, en vez de en Daphne Bridgerton y su gran amor, Simon Basset.

Pues bien, hoy os traemos un nuevo y sorprendente detalle y es que la actriz Adjoa Andoh, quien interpreta a Lady Danbury en la ficción, nos ha adelantado que en la nueva temporada encontraremos claras referencias a los mismísimos duques de Sussex. Si, si, habéis leído bien. En una entrevista que Andoh le concedía recientemente a Entertainment Tonight, la intérprete daba a entender que tendremos la oportunidad de ver un claro paralelismo entre el devenir de la pareja conformada por Daphne Bridgerton y el Duque de Hastings, con la vida del príncipe Harry y Meghan Markle.

“No puedo contar demasiado y no esperes que lo haga, pero creo que lo que podemos asegurar en este momento es que están casados. Nueva vida de casados y, además, tienen un bebé, así que se tratarán todos los detalles que eso supone. Quiero decir, Harry y Meghan, ¿cómo se siente cuando uno tiene un hijo? ¿Cómo te afecta cuando eres una pareja joven con esa responsabilidad?”, dijo Adjoa durante la entrevista.

Como vemos, la intérprete mencionaba sin pensárselo dos veces a los duque de Sussex en sus declaraciones. Asimismo, añadía lo siguiente: “Los espectadores verán como Daphne y Simon se enfrentan al hecho de estar profundamente enamorados y cómo negocian lo que sucederá en un futuro entre ellos, con sus familias y con los círculos sociales tan amplios en los que se mueven”.

Parece que la segunda temporada de ‘Los Bridgerton’ no va a dejar indiferente a nadie. Sin embargo, aún no sabemos exactamente el tiempo que tendremos que esperar para verla. Recientemente, un mensaje del actor Luke Newton, encargado de dar vida a Colin Bridgerton, parecía indicarnos que el rodaje ya habría comenzado. Por su parte, Andoh aseguraba durante la entrevista que las grabaciones aún no se habían iniciado, pero sí la preproducción de la serie en Inglaterra.

