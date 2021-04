El emotivo homenaje de Damian Lewis a su esposa, Helen McCrory, tras su muerte

La actriz británica Helen McCrory ('Harry Potter'), ha fallecido con tan solo 52 años de edad a causa de un cáncer con el que llevaba un tiempo luchando. Su pareja, el también actor Damian Lewis ('Homeland') fue el primero en anunciar a sus seguidores la triste noticia a través de su cuenta de Twitter. "Me parte el corazón anunciar que después de una heroica batalla con el cáncer, la bella y poderosa mujer qué es Helen McCrory ha fallecido en paz en casa, rodeada de una ola de amor de amigos y familia", confesaba Lewis.

Ahora el también actor Damian Lewis, ha querido realizar su propio emotivo tributo publicado en The Sunday Times, en el que reflexionó sobre la vida de su esposa tras haber vivido 15 años de matrimonio junto a ella.

"Mucha gente ha hablado de su carrera y muchos más lo harán, así que ahí lo dejo, porque me parece que este fin de semana están ocurriendo dos cosas: una efusión de dolor y conmoción, y una celebración de Helen McCrory ('Peaky Blinders') la actriz por parte de los fans de todo el mundo, y de Helen la persona", dijo Lewis sobre la actriz. "Y de eso es de lo que quiero hablar".

Las dulces palabras de Damian Lewis, el marido de Helen McCrory

"Helen era aún más brillante como persona que como actriz", continuó el actor. "Era una persona con don de gentes. 'Me interesa mucho más con quién estoy ahora que dónde estoy', diría ella. Vivía siguiendo los principios de la bondad y la generosidad para hacer del mundo un lugar mejor".

Lewis siguió hablando de cómo McCrory siempre contagiaba felicidad, escribiendo: "Incluso cuando agonizaba en sus últimos días, al hablar con nuestros maravillosos cuidadores, decía repetidamente muchas gracias en su estado medio delirante".

"Nunca he conocido a nadie capaz de disfrutar tanto de la vida", dijo Lewis. "Su capacidad para estar en el presente y disfrutar del momento era inspiradora. No le interesaba la auto-reflexión; creía en mirar hacia fuera, no hacia dentro. Por eso era capaz de iluminar tanto a los demás".

En referencia a cómo Helen McCrory ha pasado sus últimos días, su esposo ha destacado que "ha brillado más en los últimos meses de lo que puedas imaginar que pueda brillar la estrella más luminosa".

La pareja tiene dos hijos de 14 y 15 años, Manon y Gulliver, que han acompañado a su madre en todo este duro trayecto. "Ella ayudó a normalizar su muerte mientras continuaba siendo feliz a pesar de los dolores de la última etapa de su enfermedad", confesaba su marido. La pareja ha mantenido un perfil muy discreto a pesar su fama y sus muchos seguidores. Habiendo estado 15 años juntos, cantidad de fans no sabían qué estaban casados, ni que habían sido padres.

Sin embargo, queda claro que a pesar de las duras circunstancias, ambos se adoraban y como ha querido remarcar Lewis, ya la echa mucho de menos.

