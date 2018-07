El fin de una era... y la última oportunidad de recoger premios. 'Mad Men' puso punto y final en AMC y sus actores cuentan con la última oportunidad de recoger sus frutos. Si bien la serie de Matthew Weiner no está nominada este año en los Globos de Oro, al menos su protagonista, Jon Hamm, puede recoger un galardón al mejor protagonista de drama por su interpretación de Don Draper durante 7 temporadas.



El año pasado, Kevin Spacey se alzó como ganador del Globo al mejor actor, y este año no está ni siquiera nominado. Tras el momentazo de los Emmy, Jon Hamm es el claro favorito este año en esta categoría. Se verá las caras con "novatos" en estos premios, ya que el único que repite es Liev Schreiber por 'Ray Donovan'.



Bob Odenkirk dejó de ser el secundario de 'Breaking Bad' para ponerse al frente de 'Better Call Saul'. Su interpretación de Saul Goodman en la serie de AMC le ha valido una nominación al mejor actor de drama.



También se estrenan Rami Malek y Wagner Moura, protagonistas de dos de las sorpresas de esta temporada: 'Mr. Robot' (USA Network) y 'Narcos' (Netflix).