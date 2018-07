Emilia Clarke también tiene su teoría sobre la muerte final de 'Juego de Tronos'

¡CUIDADO! Esta noticia contiene spoilers sobre el final de la quinta temporada.



Emilia Clarke se encuentra en plena promoción de 'Terminator Génesis', la nueva entrega de la saga en la que da vida a Sarah Connor. Pero es irremediable que durante sus entrevistas no surja el tema de 'Juego de Tronos'.



La actriz interpreta a Daenerys Targaryen en la superproducción de HBO se ha pronunciado acerca del capítulo final de la quinta temporada, que termina con una muerte que ha dejado en 'shock' a los seguidores de la ficción.



En el último episodio, titulado "Mother's Mercy" vimos cómo Jon Snow fue acorralado por algunos de sus hombres de la Guardia de Noche que al grito de traidor le apuñalaron uno a uno para, según ellos, salvaguardar el honor de la hermandad negra.



Para los showrunners de la serie, David Benioff y Dan Weiss, Jon está realmente muerto, mientras que los fans se esmeran en elaborar teorías para demostrar que Jon puede seguir vivo todavía.



Durante una entrevista con la cadena MTV, la actriz opinó sobre el impactante final de la quinta temporada de la serie de HBO, en la que se produjo esta escena. "Cuando leí los guiones lloré mucho y llamé a David y Dan e incluso me llevé Kit (Harington) para ahogar nuestras penas en alcohol. Pero de cara al futuro ellos saben que yo no sé mentir muy bien, así que puedo decir con toda honestidad no tengo ni idea de lo que va a pasar", respondió la actriz.



Presionado un poco más e interrogada sobre las probabilidades que tiene Jon Snow de estar vivo, Clarke contestó: "Si tuviera que apostar, diría que jay una posibilidad de 50/50. Hay algunas personas que podrían traer a Jon vuelta a la vida".



De momento, recién finalizada la quinta entrega, ya está en marcha el rodaje de la sexta con los castings en Girona y Peñíscola, ciudades que serán escenario de la nueva temporada de 'Juego de Tronos', que HBO estrenará previsiblemente en privamera de 2016.