El pasado 19 de mayo 'Juego de Tronos' emitió el último capítulo con un final de lo más polémico que dividió mucho a la audiencia. Poco a poco, sus protagonistas se han ido pronunciado con diversas opiniones al respecto, incluida Emilia Clarke, la actriz que dio vida a Daenerys Targaryen.

Clarke fue una de las más implicadas en este final y el pasado mes de junio reveló el gran remordimiento que sentía. Incluso su compañera de reparto Nathalie Emmanuel, Missandei en la serie, habló del peor momento de la Madre de Dragones.

En una entrevista con Access durante la Alfombra Roja de los Premios Emmy, donde tuvo un percance con el look que había elegido, Emilia Clarke explicó que quería quedarse con su mayor recuerdo de Daenerys Targaryen.

¿De qué se trata? Pues de nada más y nada menos que de su peluca. La actriz revelo las negativas de HBO para quedarse con una de las pelucas que la transformaban en Daenerys: "No he visto la peluca. Pensé: ¡Ese es mi pelo! Ben y yo robamos una flecha de una de las batallas y luego la escondimos. Nadie se dará cuenta".

Además, también revelo que no le costó nada despedirse de otro objeto: "No echaré de menos el corsé. No me gustó el corsé y al corsé no le gusté yo", afirmó en esta entrevista.

