"Me arrepiento muchísimo, estoy muy enfadada": El gran remordimiento de Emilia Clarke con el final de 'Juego de Tronos'

Emilia Clarke ha sido durante ocho temporadas de 'Juego de Tronos' Daenerys Targaryen, la gran promesa para ocupar el Trono de Hierro, y ha sido un personaje muy querido por los fans a pesar de acabar, (atención: Spoilers), arrasando Desembarco del Rey y después asesinada por Jon Snow. Ahora que la serie ha terminado, la actriz ha hablado sobre cómo ha cambiado su vida y ha confesado de lo que más se arrepiente.

"Haberlo terminado es algo completamente surrealista. Han pasado tantas cosas en los 10 años que he estado en la serie... Me he convertido en una mujer. Tenía 23 años". La actriz ha reconocido que trabajar en la ficción le costó perder parte de su juventud: "Literalmente empecé 'Juego de tronos' y ya está. Me lo perdí todo porque la serie se ha rodado a lo largo de mi veintena, que es cuando debes ser salvaje. Y luego tuve un par de hemorragias cerebrales, así que eso me complicó algunas cosas".

En cuanto a su gran remordimiento, lo cierto es que es entendible que se arrepienta. En el vídeo de arriba tienes toda la explicación.

· · ·

