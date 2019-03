Emilia Clarke defiende los desnudos en 'Juego de Tronos': "La gente tiene sexo por placer"

"Estoy empezando a molestarme mucho sobre este tema porque ahora la gente dice 'Oh, sí, las páginas de porno se cayeron abajo cuando 'Juego de Tronos' volvió'", ha declarado Emilia Clarke en una entrevista para la revista Harper's Bazaar. En ella, la actriz que interpreta a Daenerys Targaryen admite que está cansada de las críticas hacia 'Juego de Tronos' por sus supuestos desnudos innecesarios.

"Y es un, ¿qué pasa con 'El cuento de la criada'? Me encanta esa serie, y lloré mucho al final porque no podía soportar no seguir viéndola. Pero es todo sexo y desnudos", señala la actriz. "Hay muchas series centradas en el hecho real de la reproducción. La gente tiene sexo por placer, es parte de la vida", añade Clarke.