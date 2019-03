Elsa Pataky ha sido vista besando a otro hombre que no es Chris Hemsworth

Elsa Pataky ha sido pillada "besando" a otro hombre que no es su marido, Chris Hemsworth. Pero tranquilos, que no hay crisis en el matrimonio: la actriz continúa rodando la nueva serie de Netflix, 'Tidelands', en Australia.

La actriz interpreta a Adrielle Cuthbert, una mujer enigmática y sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Junto a la actriz española veremos a Charlotte Best ('Home and Away'), Aaron Jakubenko ('Las crónicas de Shannara') o Peter O'Brien ('X-Men Orígenes: Lobezno').