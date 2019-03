Elsa Pataky vuelve a la pequeña pantalla tras años centrada en su carrera cinematográfica. La actriz española será la protagonista de la producción australiana 'Tidelands', que se podrá ver en Netflix.

Elsa Pataky junto a sus compañeros de 'Tidelands' | IG

La nueva serie de la plataforma de streaming está escrita por Stephen M. Irwin y dirigida por Toa Fraser. Pataky interpretará a Adrielle Cuthbert, una mujer misteriosa, sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa para conseguir todo aquello que quiere y, además, líder de los Tidelanders.

Junto a la actriz española veremos a Charlotte Best ('Home and Away'), Aaron Jakubenko ('Las crónicas de Shannara') o Peter O'Brien ('X-Men Orígenes: Lobezno').