'El cuento de la criada' es una de las series del momento. Es por eso que los fans están impacientes de ver qué nos tienen preparados con su nueva entrega. Las temporadas de la serie siempre habían llegado en primavera, pero para esta cuarta temporada el estreno se ha retrasado hasta otoño.

En un principio se dijo que esto tenía que ver con un retraso en las distintas fases de producción de los nuevos capítulos. Ahora Elisabeth Moss, la protagonista de la serie, ha confesado la verdadera razón por la que tendremos que esperar hasta otoño para esta nueva entrega.

En unas declaraciones a Digital Spy, la actriz ha revelado que el rodaje de los nuevos episodios de la serie comenzará este mes de febrero, pero el motivo no es solo el retraso en las fases de producción, sino que nos encontramos ante la temporada más grande y ambiciosa hasta la fecha.

Moss asegura que: "Parte de la razón por la que ha llevado más tiempo, a parte de por los propios tiempos, es que estamos haciendo una temporada más grande este año. Estamos ampliando los límites de nuestras capacidades, en cuanto a la producción, y estamos en continuo movimiento. No estamos sentados en un estudio, entre cuatro paredes, demasiado tiempo, así que realmente es una temporada más grande y eso lleva más tiempo. He estado en Toronto desde mediados de enero preparándome".

La actriz también ha revelado que tendremos serie para rato y que esta no será la última temporada: "Nosotros no vemos el final en la cuarta temporada y puedo decirte honestamente que no tenemos un final".

