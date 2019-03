El elenco de 'Juego de Tronos' habla de la Boda Roja

El noveno capítulo de la tercera temporada de 'Juego de Tronos' no dejó indiferente a nadie. 'Las lluvias de Castamere' arrasó tanto en la pequeña pantalla (alcanzando unos niveles de audiencia históricos en la televisión por cable americana) como en las redes sociales.



Anónimos y famosos comentaron el capítulo mientras los fieles lectores y R. R. Martin (autor de la novela en la que se basa la serie) replicaban con un "ya os lo dijimos".



Meses después el elenco de 'Juego de Tronos'(o lo que queda de él) ha hablado con 'Flicks and the City' sobre ello. Estas son las opiniones de algunos de los personajes que podremos ver en la próxima temporada, cuyo estreno está previsto para principios de 2014. Los actores y actrices que han hablado son Maisie Williams (Arya Stark), Oona Chaplin (Talisa Stark), Joe Dempsie (Gendry), Finn Jones (Loras Tyrell), Clive Russell (Brynden 'Blackfish' Tully), Kristian Nairn (Hodor), Josef Altin (Pypar), Richard Dormer (Beric Dondarrion), Natalie Dormer (Margaery Tyrell) y Charles Dance (Tywin Lannister)



En España, la tercera temporada de 'Juego de Tronos' ha sido emitida en abierto por laSexta.