'GILMORE GIRLS: A YEAR IN THE LIFE'

La estrategia de Netflix de resucitar series muy queridas está comenzando a dar sus frutos. Los fans no pueden estar más felices, 'Las Chicas Gilmore' regresan el próximo 25 de noviembre. Desde ese día, estarán disponibles en la plataforma streaming los cuatro nuevos capítulos de 90 minutos que forman el esperado revival: 'Gilmore Girls: A Year in the Life'. Mientras esperamos que llegue tan señalada fecha, podemos ir abriendo boca con el tráiler. ¿Preparados?