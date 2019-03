Ed Sheeran se sube al 'Carpool Karaoke' de James Corden

EN 'THE LATE LATE SHOW'

El cantante británico Ed Sheeran ha acudido al programa 'The late late Show', presentado por James Corden, y no ha dudado en subirse a su ya famoso 'Carpool Karaoke'. Britney Spaears, Madonna, Adele, Harry Styles, Justin Bieber y la mismísima Michelle Obama son algunos de los famosos que han dado el "do de pecho" en la sección del late night de Corden.