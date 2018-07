Dustin Diamond, de 'Salvados por la campana', irá a la cárcel por apuñalar a un hombre

Dustin Diamond, el que fuera Screech en 'Salvados por la campana' ingresará en prisión debido a un altercado ocurrido el 25 de diciembre de 2014, cuando acabó apuñalando a un hombre.



El actor fue acusado de comportamiento temerario en segundo grado y conducta perniciosa, a pesar de alegar que lo hizo por defender a su novia.



Diamond ya había apelado su condena y había pagado las multas que causó el incidente, pero el pasado 16 de diciembre acudió a la Corte del condado de Ozaukee para retirar su apelación, y finalmente irá a la cárcel.



Durante el juicio, el actor se disculpó por lo ocurrido. "Me disculpo sinceramente a todos los involucrados. Ha sido la experiencia más aterradora de mi vida. Y es lo único que he sido capaz de pensar en los últimos seis meses", explicó Diamond.



La condena será de cuatro meses y tendrá que empezar a cumplirla a partir del 15 de enero, fecha límite que tiene para ingresar en prisión.



Sin embargo, esta no es la primera que vez que Diamond se ve envuelto en una polémica. El actor ha sido demandado por no pagar impuestos y ha aparecido en varios reality shows de famosos.