El duro momento por el que está pasando Mayim Bialik, Amy en 'The Big Bang Theory'

Con la llegada de la Navidad, también ha llegado el parón de 'The Big Bang Theory', que se ha tomado un descanso. Pero no todos los actores están disfrutando. Es el caso de Mayim Bialik, Amy en la serie, que ha publicado en su cuenta oficial de Instagram el doloroso momento que está atravesando.

La actriz ha compartido con todos sus seguidores la soledad que siente al pasar las Navidades soltera, tras romper con el que era su novio desde hace cinco años, y a quien nunca mostró públicamente. En la imagen que publicó en Nochebuena, la actriz habla sobre la batalla emocional que está llevando a cabo.

Dedicando una triste mirada a la cámara, la actriz escribe en el pie de foto: "Es el día de Nochebuena, acabo de quedarme soltera y no me está yendo tan bien, para ser honesta". Bialik aún así no abandona el humor y se acompaña de sus gatos para quitar dramatismo al asunto: "Pero el problema más urgente en este momento es que mis gatos, después de 2 años juntos, han comenzado una guerra de dominación que involucra orina y heces".

La actriz finaliza el mensaje deseando una feliz Navidad y retomando el sentimiento de soledad al pasar estas fechas soltera: "En mi cama no se puede dormir y estoy durmiendo en el sofá. Solo os mantengo actualizados en cuanto a mi vida aquí. ¡Feliz Navidad!". Mayim Bialik ya reveló en su blog, el día siguiente de Acción de Gracias, que ella y su novio habían terminado la relación.