Las duras palabras de un periodista que humillaron a Lena Headey, Cersei Lannister, en 'Juego de Tronos'

Lena Headey, ha sido una de las invitadas al programa de la NBC "Running Wild With Bear Grylls" donde el aventurero experto en supervivencia Bear Grylls pone a prueba la resistencia de sus invitados llevándolos a situaciones límite.

En uno de los momentos del programa, mientras Grylls y Lena descansan, el aventurero aprovecha para preguntarle cómo se lleva con la prensa. Y ella contesta de forma tajante "horrible" y a continuación, la actriz comienza a contar una terrible experiencia que vivió. Según recoge 'Insider'.

"Estaba embarazada de siete meses y entré en una sala entera llena de periodistas y este tipo se puso de pie y dijo: "Uh, solo quiero decirte que eres realmente decepcionante en la vida real" pero el periodista no se conformó solo con eso, la actriz sigue contando que entonces el le preguntó por su pelo: "Este es tu pelo real? y le dije sí, y me contestó, la peluca es mucho mejor. Me gustas más de rubia"

Gruylls se queda alucinando con la anécdota y Headey continúa diciendo: "Yo me quedé como 'Ok'. Estaba destrozada. ¿Cómo puede estar bien decir algo así?"

La actriz que interpreta a Cersei Lannister en 'Juego de Tronos' será una de las que luchara por mantener se en el Trono de Hierro en la nueva y última temporada de la ficción de HBO que no se estrenará hasta 2019.