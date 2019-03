Downton Abbey y Modern Family nominadas a los Globos de Oro 2012

Se han dado a conocer los nominados a los Globos de Oro 2012, que serán galardonados en próximo 15 de enero en su 69 gala. Además de los nominados pertenecientes al panorama cinematográfico actúal, la Asociación de Prensa Extranjera ha informado de los prinicpales nombres de televisión que conocerán en la gala si son premiados o no.



'Modern Family' no ha defraudado y luchará por obtener el Globo de Oro a la Mejor Comedia. Además, dos de sus actores harán lo propio en la categoría de Mejores Actores Secundarios: Eric Stonestreet y Sofía Vergara quien "compite" con Jessica Lange, actriz de 'Downton Abbey', la ficción que emite Antena 3 ha destacado en el plano de TV Movies y Series y también opta al Globo de Oro en esa categoría.



La serie que emite Neox, 'The Big Band Theory', también estará representada el próximo 15 de enero con uno de sus protagonistas. Johnny Galcky podrá obtener el premio a Mejor Actor, por su divertida interpretación.



'Boardwalk Empire' tampoco ha fallado en este segundo año y competirá por ser el Mejor Drama. Steve Buscemi intentará ser el Mejor Actor de Drama y Kelly McDonald, la Mejor Actriz Secundaria.



Las mayores sorpresas han llegado en las nuevas ficciones. 'Homeland' ha entrado por todo lo alto consiguiendo ser nominada como Mejor Drama y por sus actores Damian Lewis y Claire Danes. Algo similar ha ocurrido con 'American Horror Story', que intentará también ser el Mejor Drama y ha obtenido la mención que todos los fans esperaban



Mejor Comedia

Enlightened

Episodes

Glee

Modern Family

New Girl



Mejor actor de comedia

Alec Baldwin ('30 Rock')

David Duchovny ('Californication')

Matt Leblanc ('Episodes')

Johnny Galecky ('The Big Bang Theory')

Thomas Jane ('Hung'')



Mejor Actriz de Comedia

Laura Dern ('Enlightened')

Zooey Deschanel ('New Girl')

Tina Fey ('30 Rock')

Laura Linney ('The Bic C')

Amy Poehler ('Parks and Recreation')



Mejor Actor Secundario

Guy Pierce Tim Robbins

Eric Stonestreet



Mejor Actriz Secundaria

Jessica Lange ('American Horror Story')

Kelly McDonald ('Boardwalk Empire')

Maggie Smith ('Downton Abbey')

Sofia Vergara ('Modern Family')

Even Rachel Wood ('Mildred Pierce')



Mejor TV Movie o Miniserie

Cinema Verité

Downton Abbey

Mildred Pierce

Too Big To FailThe Hour



Mejor actriz de TV Movie o Miniserie

Elizabeth McGovern

Emily Watson

Kate Winslet