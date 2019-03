'Downton Abbey', mejor elenco dramático en los SAG Awards

El Shrine Exposition Center de Los Ángeles acogió este domingo la 21ª edición de los SAG Awards, los premios que otorga el Sindicato de Actores de Hollywood a los mejores filmes y series del año.



En esta edición, la gran ganadora en la categoría de comedia, la gran triunfadora ha sido 'Orange is the New Black'. La nueva ficción de Netflix se llevó el premio a Mejor Elenco en una Serie Comedia y a Mejor Actriz en una Serie de Comedia para Uzo Aduba.



El premio a Mejor elenco dramático fue para 'Downton Abbey', la serie británica de la cadena británica ITV que emite en España Nova.



Kevin Spacey se llevó el premio a mejor actor dramático por 'House of Cards', mientras que el premio a mejor actriz dramática fue para Viola Davis por 'How to Get Away with Murder'.