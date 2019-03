Downton Abbey abrirá sus puertas en otoño

Lord Grantham comunicó a sus invitados el inicio de la Primera Guerra Mundial. Con ese momento tan impactante termina la primera temporada de Downton Abbey. Hasta otoño no volverán a abrirse las puertas de Downton, la serie revelación de la televisión británica -más de 11 millones de espectadores vieron el final de la temporada en Reino Unido- ha tenido también una gran acogida en nuestro país. Una media de 3 millones de espectadores (14,8% de la audiencia) han seguido fielmente cada martes la ficción inglesa en Antena 3.



EN PLENO RODAJE

Laura Mackie, directora de ficción de ITV, ha confirmado la segunda temporada de la serie, que se emitirá este año. "Estamos encantados con la respuesta del público hacia Downton Abbey y la reacción positiva de la crítica. Por supuesto que habrá una segunda temporada para 2011 en la que viviremos la I Guerra Mundial con la familia Crawley", declaró a finales de 2010 al periódico inglés 'The Guardian'.



Como ya ha adelantado Dan Stevens, el actor que da vida al heredero Matthew Crawley, "la guerra va a cambiar todo a todos, sin importar lo mucho que trabajen para que todo se mantenga igual". Sabemos que habrá nuevos personajes: "Hay nuevas caras entre las ya familiares para el público y unas tramas MUY interesantes para los espectadores, pero NO PUEDO adelantar nada... no querrán que les fastidie la sorpresa, ¿verdad?".



NUEVOS PERSONAJES

Pero en Objetivo TV hemos tenido acceso a algunas instantáneas del rodaje de la segunda temporada. En ellas descubrimos alguna cara nueva, como la actriz Amy Nuttall, que interpretará a la nueva doncella de Downton, tras la marcha de Gwen. "La primera vez que llegué a Highclere fue increíblemente sorprendente. Es aún más hermoso en persona. Es muy grande, pero las cámaras hacen que se vea más grande todavía", comenta Nuttall sobre su primera impresión en el castillo donde se rueda la serie.



No solo Amy Nuttall se incorpora a Downton Abbey en la segunda temporada. Junto a ella estarán los actores Zoe Boyle ('Sons of Anarchy'), Cal Macaninch ('Wild At Heart'), Iain Glen ('Spooks) y Maria Doyle Kennedy ('The Tudors'). Pero hasta otoño no podremos verles en acción. Para entonces, ya tenemos invitación para asistir a la recepción de la segunda temporada en Downton Abbey.