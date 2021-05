Dove Cameron ya tiene acostumbrados a sus seguidores a inspiradoras reflexiones y mensajes muy vulnerables sobre sus traumas del pasado o su lucha con la salud mental.

La joven actriz y cantante está muy centrada en su trabajo tras su ruptura con su novio de años y co-star de 'Los Descendientes', Thomas Doherty, y lo cierto es que está en un gran momento profesional.

Las canciones que ha lanzado en los últimos meses han tenido una gran acogida, y además Dove está preparando el sorprendente reboot de 'Las Supernenas' donde dará vida a la adorable Burbuja, un sueño que había tenido desde pequeña.

Ahora Dove ha vuelto a Instagram con un especial mensaje que tiene cientos de miles de likes en unas horas, y donde se muestra muy sincera y vulnerable.

"Me gustaría publicar fotos de mi cuerpo desnudo todos los días. No porque sea sexy, sino porque es terriblemente vulnerable. Me gustaría poder atravesar el teléfono y darte la mano. Me gustaría poder adjuntar el olor de mi perfume a este post para que puedas oler lo que yo. Me gustaría más que nada conocerte tan íntimamente como me conozco a mí misma", declara.

"Ojalá supieras que estás a salvo conmigo. Estoy tan feliz de estar viva. Me gustaría que las apps de conexión fueran realmente para conectar. Ojalá no tuviéramos tanto miedo unos de otros. Te quiero mucho y me siento tan humana. Los corazones llenos y el corazón roto se sienten igual", termina.

Cameron acompañaba sus palabras con una galería de fotos de su vida, desde capturas conectando con amigos a su nuevo tatuaje en el dedo que reza "none of this is real" (nada de esto es real).

