Los dos fantasmas escondidos que no has visto en el tráiler de 'La maldición de Bly Manor'

'La maldición de Hill House' fue todo un éxito y nos metió el miedo en el cuerpo a más de uno. Algunos de los fans que la vieron en su momento 'jugaban' a buscar esos fantasmas escondidos en cualquier plano que Mike Flanagan, su director, puso a modo de easter eggs o huevos de pascua.

La primera temporada de la serie de Netflix estuvo basada, aunque de una manera un tanto libre, en la novela del mismo nombre escrita por Shirley Jackson. Para esta segunda temporada, 'La maldición de Bly Manor', que contará una historia independiente de la primera, se basarán en la famosa historia de fantasmas de Henry James 'The Turn of the Screw'.

Hace solo unas horas se publicaba el nuevo avance de la nueva temporada, que llegará a Netflix el próximo 9 de octubre, y ya hay quien ha visto más de un fantasma escondido.

Como es obvio, en el avance hay entes que se pueden ver a simple vista, pero otros que están mucho más ocultos, como es el caso de estos dos que te contamos hoy.

En 'La maldición de Bly Manor' la actriz Victoria Pedretti es Dani Clayton, una joven estadounidense que es contratada como au pair para dos niños huérfanos, que viven en la extensa finca de su familia en Inglaterra.

Con la esperanza de escapar de los fantasmas de su propio pasado, Dani encuentra más esperándola en Bly Manor y comienza a temer que dos espíritus en particular se estén aprovechando de los niños, Flora y Miles. Uno de esos fantasmas es Peter Quint, interpretado por Oliver Jackson-Cohen (otro actor de Hill House, que interpretó a Luke Crain).

En el tráiler, que puedes ver arriba, hay una secuencia en la que los niños, Flora y Miles, corren hacia la mansión. Es justo ahí donde puedes ver dos fantasmas, uno camuflado en el seto de la izquierda, junto al coche, vestido con una túnica marrón. El otro se sitúa en la ventana más a la derecha del primer piso de la casa. ¿Quieres ver cómo es tu agudeza visual? Compruébalo viendo el vídeo arriba.

