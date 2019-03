Dos clásicos vuelven a la pequeña pantalla

¿Quién no recuerda al atractivo detective que conquistó a los espectadores en los 80? ¿Y quién no se ha reído con el cascarrabias doctor Fraiser Crane? 'Remington Steele' y 'Fraiser' forman parte ya del imaginario de los nostálgicos de la televisión de los 80 y 90. Para ellos (y para todos) vuelven Pierce Brosnan y Kelsey Grammer a la televisión con nuevos proyectos.



Brosnan, Pierce Brosnan puede volver a la televisión de mano de Sony TV, según informa 'The Hollywood Reporter'. El actor conocido por dar vida a James Bond se encuentra en conversaciones con la cadena de cable estadounidense para producir una serie estilo '24' o 'The Unit': un equipo liderado por un inspector (que no interpretará Brosnan) especializado en resolver amenazas internacionales, casos de espionaje o secuestros. Recientemente, el actor irlandés ha hecho un cameo en la serie de Fox 'Running Wilde'.



"Una versión moderna del 'Rey Lear'". Así han descrito la serie 'Boss' los productores de Staz TV a la revista 'Variety'. La nueva comedia contaría con el actor Kelsey Grammer como portagonista, que se trata ni más ni menos que del alcalde de Chicago. E incluso puede que el cineasta Gus Van Sant sea el director del capítulo piloto.