¿Dónde está Dylan Sprouse en el tráiler de 'The Sex Lives of College Girls'?

'The Sex Lives Of College Girls' es uno de los proyectos más esperados de HBO Max, y por fin han presentado un tráiler donde por fin tenemos el primer vistazo a la serie que llegará el próximo 9 de diciembre.

Uno de los grandes atractivos de esta nueva ficción es que, tras mucho tiempo, Dylan Sprouse volverá a la pequeña pantalla con un papel para el que ha estado entrenando y además se tiñó el pelo de rubio casi blanco.

Dylan es más conocido por su etapa en Disney durante su infancia en la que el actor junto a su hermano gemelo, Cole Sprouse, protagonizaban las series 'Hotel dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody' y 'Zack y Cody: Todos a bordo' y alguna que otra película.

Es cierto que Dylan ha continuado con su carrera interpretativa en los últimos años y apareció en películas como 'After. En mil pedazos'. Ahora, 12 años después, vuelve a la televisión con 'The Sex Lives Of College Girls', aunque en este tráiler que han presentado el actor está ausente y sus fans ya han expresado su desconcierto en redes.

En esta etapa que reabre en la televisión, Dylan interpretará a Nico, un estudiante de tercer año de carrera que tiene una relación muy cercana a las protagonistas.

Qué sabemos de 'The Sex Lives Of College Girls'

Por el momento 'The Sex Lives Of College Girls' ha mostrado un tráiler en el que tenemos una fecha de estreno de la nueva comedia de HBO, la cual llegará a su plataforma de streaming el día 9 de diciembre.

La serie será una comedia que seguirá la historia de cuatro compañeras de universidad que llegan al prestigioso Essex College de Nueva Inglaterra. En una mezcla de contradicciones y hormonas, estas chicas son tan adorables como exasperantes y veremos cómo viven sus vidas en libertad por el campus de la universidad.

Este nuevo proyecto ha sido creado por Mindy Kaling, más conocida por su papel como Kelly Kapoor en 'The Office', aunque ya ha participado en la creación de otras series, como 'The Mindy Project'. Además, 'The Sex Lives Of College Girls' cuenta con un reparto fantástico con figuras como Pauline Chalamet (hermana de Timothée), Amrit Kaur, Reneé Rapp, Alyah Chanelle Scott y Dylan Sprouse entre otros.

Póster de 'The Sex Lives of College Girls' | HBO Max

