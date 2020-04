Si ya has visto algún episodio de 'Yo nunca', la nueva serie de Netflix producida por Mindy Kaling, seguro que te has preguntado ¿dónde he visto yo antes al actor que hace de padre de Devi, la protagonista?

Pues ni más ni menos que en 'Héroes', donde el actor Sendhil Ramamurthy interpretaba al científico y profesor de genética Mohinder Suresh. La verdad es que los años no parecen haber pasado por él, y el artista de origen hindú, que actualmente tiene 45 años, está igual que en la famosa serie de hace casi 15 años.

Como Mohinder Suresh en 'Héroes' | NBC

Pero este no ha sido el único papel conocido de Sendhil, y es que también ha participado en 'The Flash' más recientemente.

Sinopsis de 'Yo nunca':

Tras un año difícil, una adolescente estadounidense de origen indio llamada Devi solo desea mejorar su estatus social. Pero los amigos, la familia y el corazón no se lo pondrán fácil.