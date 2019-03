'Doctor Who' se queda sin su actor protagonista

Según ha explicado Smith en la página web de la BBC, abandonará la serie tras el habitual especial de Navidad. El actor sí que estará presente en el especial que la BBC prepara para el próximo mes de noviembre con motivo del 50 aniversario de la ficción.



Smith se ha mostrado agradecido con "todo el reparto y el equipo técnico" por su duro trabajo en la producción de la serie. "Muchos de ellos se han convertido en buenos amigos y estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado en los últimos cuatro años", ha añadido.



El actor ha explicado que "ha sido un honor dar vida a este personaje y continuar el legado de brillantes actores", para a reglón seguido agregar que "cuando tienes que irte, tienes que irte".



Smith, que se unió al reparto de la ficción en 2010 convirtiéndose en el undécimo actor que daba vida al Doctor, ha sido el primer protagonista de la serie en ser nominado a un BAFTA por su papel en 'Doctor Who'.



En el currículum de Smith en la pequeña pantalla encontramos títulos como 'Party Animals' o 'Moses Jones'. En estos momentos el actor está inmerso en el rodaje de 'How to Catch a Monster', la primera película de Ryan Gosling ('Drive') como director.



BBC es la cadena responsable de la emisión de 'Doctor Who' en Reino Unido. En España podemos ver la ficción de la mano del canal 'SyFy'.