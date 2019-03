'Doctor Who' cumple 50 años

La cadena BBC estrena "The Day of de Doctor", un capítulo especial de la exitosa y longeva serie con motivo de su 50 aniversario. Tras "The Night of the Doctor", un mini episodio de tan sólo seis minutos en forma de prólogo protagonizado por Paul McGann -la octava regeneración del Doctor-, la BBC sigue sacando provecho de su serie, contentando a los fans con nuevas imágenes del capítulo especial.



En las instantáneas se puede ver a los tres protagonistas del episodio especial, los dos últimos actores que encarnaron al personaje: Matt Smith y David Tennant, y John Hurt, quien apareció en el último capítulo de la séptima temporada y fue presentado por sorpresa como una encarnación antigua y desconocida del Doctor.



Además, el episodio también contará con la presencia de dos de sus acompañantes femeninas: Jenna Coleman, quien da vida a Clara en la serie, y Billie Piper, que encarna a Rose Tyler.



Este capítulo especial, dirigido por John Hayes, tendrá una duración de 75 minutos y se estrenará el próximo domingo en la BBC.